Новости часа: 300 бригад и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах столицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улицах столицы дежурят 300 бригад и спецтехника "Мосводостока" и 1,5 тысячи аварийных бригад. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

В столичном районе Нагатино-Садовники построят дом по реновации. Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы.

С 9 октября в столице пройдет акция "Московская музейная неделя". Об этом сообщает сайт мэра Москвы.