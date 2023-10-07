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07 октября, 17:30

Культура

Новости часа: 300 бригад и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах столицы

Новости часа: 300 бригад и спецтехника "Мосводостока" дежурят на улицах столицы

Ограничения движения на пересечении МКАД с Липецкой улицей в Москве продлятся до зимы

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Движение на пересечении МКАД с Липецкой улицей в Москве ограничили до 24 декабря

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На улицах столицы дежурят 300 бригад и спецтехника "Мосводостока" и 1,5 тысячи аварийных бригад. Об этом рассказали в комплексе городского хозяйства.

В столичном районе Нагатино-Садовники построят дом по реновации. Информация об этом появилась на сайте мэра Москвы.

С 9 октября в столице пройдет акция "Московская музейная неделя". Об этом сообщает сайт мэра Москвы.

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