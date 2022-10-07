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Новости

07 октября, 19:35

Город

Гастрономический фестиваль "Золотая осень" завершится на ВДНХ 9 октября

Гастрономический фестиваль "Золотая осень" завершится на ВДНХ 9 октября

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Всероссийский гастрономический фестиваль "Золотая осень" завершится на ВДНХ 9 октября. Более 300 производителей из 58 субъектов привезли свою продукцию в Москву. Посетители смогут попробовать молочные товары, мясо, рыбу, кондитерские изделия, мед и другие продукты, которые стали визитной карточкой регионов.

Помимо кулинарных изысков, гостей будет ждать насыщенная программа. На фестивале подготовили мастер-классы народных ремесел, а также организовали научный городок, где можно познакомиться с современными аграрными профессиями и технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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