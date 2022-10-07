Всероссийский гастрономический фестиваль "Золотая осень" завершится на ВДНХ 9 октября. Более 300 производителей из 58 субъектов привезли свою продукцию в Москву. Посетители смогут попробовать молочные товары, мясо, рыбу, кондитерские изделия, мед и другие продукты, которые стали визитной карточкой регионов.

Помимо кулинарных изысков, гостей будет ждать насыщенная программа. На фестивале подготовили мастер-классы народных ремесел, а также организовали научный городок, где можно познакомиться с современными аграрными профессиями и технологиями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.