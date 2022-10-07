В Москве благоустроили сквер на улице Юности

На юге столицы появились зоны для отдыха и занятий спортом в сквере Юности. Там оборудовали большую детскую площадку и место с настольными играми.

Отдыхающие могут посетить летний кинотеатр и скейт-парк. Открыли также павильон для мероприятий и выставок. Для удобства на территории парка заменили покрытие пешеходных дорожек, поставили лавочки с зарядными слотами, оборудовали парковки для велосипедов и самокатов.

Кроме того, посадили около 80 деревьев и почти три тысячи кустарников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.