07:45Город
"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла
Дорожная обстановка в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 75 киломтеров.
На Нагатинском мосту произошло столкновение легковых автомобилей. Для объезда доступен левый ряд. Длина затора составляет один километр и продолжает расти.
На улице Липецкой средний ряд занял неисправный легковой автомобиль. Ведется его погрузка на эвакуатор. Длина затора – один километр.
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