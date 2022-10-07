"Утро": специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 3 балла

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Дорожная обстановка в столице оценивается в 3 балла. Общая длина заторов – 75 киломтеров.

На Нагатинском мосту произошло столкновение легковых автомобилей. Для объезда доступен левый ряд. Длина затора составляет один километр и продолжает расти.

На улице Липецкой средний ряд занял неисправный легковой автомобиль. Ведется его погрузка на эвакуатор. Длина затора – один километр.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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