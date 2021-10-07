Москвичи воспользовались сервисом электронной медкарты более 45 млн раз

4 миллиона москвичей выбрали электронные медицинские карты. За последний год число пользователей сервиса выросло вдвое. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сведения из медкарты можно просматривать на портале mos.ru, а также в мобильном приложении. Вся информация всегда под рукой и не потеряется. Это протоколы осмотров врачей, результаты анализов на COVID-19, медицинских исследований и многое другое.

Сервис постоянно добавляет опции. С прошлой недели в новом разделе "Мои справки" стали доступны в цифровом виде выданные справки о болезни ребенка.

В разделе "Моя диспансеризация" можно увидеть результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва". Также в медкарте можно открыть уникальный QR-код вакцинированного и переболевшего ковидом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.