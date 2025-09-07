Лекции от экспертов пройдут в рамках Молодежного фестиваля в Парке Горького

Молодежный фестиваль проходит в Парке Горького. Событие было подготовлено для активных и целеустремленных людей, которых интересуют финансы, инвестиции и профессиональная самореализация.

В программе ожидаются лекции от инвестиционных экспертов, банкиров и маркетологов. Они поделятся со слушателями актуальными лайфхаками, которые можно применить на практике.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

