07 сентября, 09:45Город
Коммунальщики промыли дороги и тротуары шампунем в Москве ко Дню города
Коммунальщики промыли дороги и тротуары шампунем в Москве ко Дню города. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и загрязнения, которые не получается смыть обычной водой.
Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.
Читайте также
- Тверскую улицу в Москве украсили ко Дню города
- Около 2 тыс инженерных сооружений промоют в Москве перед Днем города