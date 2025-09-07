Коммунальщики промыли дороги и тротуары шампунем в Москве ко Дню города. Он помогает удалить мазутные, масляные пятна и загрязнения, которые не получается смыть обычной водой.

Как сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, моющее средство совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве и не содержит кислот и щелочей.