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07 сентября, 13:15

Город

Какие мероприятия пройдут в честь празднования Дня города в рамках "Москвы 2030"

Какие мероприятия пройдут в честь празднования Дня города в рамках "Москвы 2030"

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Празднование Дня рождения Москвы стало кульминацией масштабного форума-фестиваля прошедшего лета "Территория будущего. Москва 2030". Так, на ВДНХ до 20:00 будут идти шоу детей-барабанщиков, выступления учеников студий Todes и спортивные эстафеты. В 14:00 там стартует игровая программа по хоббихорсингу.

Вечером в 17:00 начнутся выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды, а в 19:00 состоится концерт квинтета "Линии". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум "Территория будущего. Москва 2030"
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