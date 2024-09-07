Какие мероприятия пройдут в честь празднования Дня города в рамках "Москвы 2030"

Празднование Дня рождения Москвы стало кульминацией масштабного форума-фестиваля прошедшего лета "Территория будущего. Москва 2030". Так, на ВДНХ до 20:00 будут идти шоу детей-барабанщиков, выступления учеников студий Todes и спортивные эстафеты. В 14:00 там стартует игровая программа по хоббихорсингу.

Вечером в 17:00 начнутся выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды, а в 19:00 состоится концерт квинтета "Линии". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.