Более трех десятков столичных набережных обновят к 2030 году

Еще 36 московских набережных приведут в порядок до 2030 года. Часть из них преобразится благодаря проектам благоустройства, остальные создадут заново в ходе реорганизации промзон, которые расположены вдоль Москвы-реки.

В 2024 году благоустройство затронуло не только Кадашевскую набережную. Кроме нее приводят в порядок пространства возле Парка Горького, Большого и Малого Строгинских затонов, а также музея-заповедника "Коломенское".

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