В "Зарядье" открылось выставочное пространство "Паркинг Галерея"

В "Зарядье" открылось уникальное подземное выставочное пространство площадью почти 3 тысячи квадратных метров. "Паркинг Галерея" стала третьим по размеру залом в историческом центре Москвы после Гостиного Двора и "Манежа".

7 сентября ее посетил Сергей Собянин. Мэр осмотрел выставку выпускников художественных и архитектурных вузов столицы. 255 молодых авторов представили там более 450 работ разных жанров и видов искусства.

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