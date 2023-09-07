Более 4,5 тыс флагов и декоративных элементов установили в Москве перед Днем города

Москву украсили ко Дню города. Более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций установили на улицах. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Декор появился на мостах, ключевых дорогах, площадях у вокзалов. Основные элементы – слово "Москва" и цифра "876" – именно столько лет исполняется в 2023 году российской столице. Также декорировали машины городских служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.