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07 сентября, 12:45

Город

Более 4,5 тыс флагов и декоративных элементов установили в Москве перед Днем города

Более 4,5 тыс флагов и декоративных элементов установили в Москве перед Днем города

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Москву украсили ко Дню города. Более 4,5 тысячи флагов и декоративных конструкций установили на улицах. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Декор появился на мостах, ключевых дорогах, площадях у вокзалов. Основные элементы – слово "Москва" и цифра "876" – именно столько лет исполняется в 2023 году российской столице. Также декорировали машины городских служб. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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