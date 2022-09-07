Москвичам показали, как раньше выглядели популярные столичные парки

Более 700 парков можно найти на карте столицы. Хотя их еще больше, учитывая благоустроенные скверы и небольшие зеленые зоны в каждом районе. В Москве особое внимание уделяют тому, чтобы место для прогулок было в пешей доступности у всех жителей.

По словам экспертов, озеленение в столице будет продолжаться. В планах и дальше обустраивать территории ТиНАО, а также реконструировать старые парки. Ведь чем масштабнее экологический каркас, тем выше качество жизни в мегаполисе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.