Дворовое пространство открыли после реконструкции в Ховрине

В Ховрине после реконструкции открыли дворовое пространство по адресу Петрозаводская улица, дом № 5. Его проектировали, учитывая пожелания жителей. Архитекторам удалось сделать двор более комфортным и современным.

В честь открытия обновленного пространства подготовили праздничную программу. Были и песни, и танцы, и мастер-классы, а еще уличный театр и соревнования по теннису, мини-футболу и стритболу.

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