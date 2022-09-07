Новости часа: заторы в столице могут достигнуть 9 баллов в час пик

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В час пик заторы в столице могут достигнуть 9 баллов. Об этом сообщил Дептранс.

Panasonic возобновил работу официального интернет-магазина в России. Об этом заявила пресс-служба компании.

Победителями и призерами конкурса "Московские мастера – 2022" стали 126 человек. Об этом рассказала председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова.