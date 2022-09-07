Новости часа: Дептранс сообщил о 9-бальных заторах на дорогах столицы к вечеру

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заторы до 9 баллов обещают вечером в Москве при ухудшении погоды. Об этом сообщил Дептранс.

Большинство текущих проектов по благоустройству в Москве завершат ко Дню города. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Пожары в Рязанской области полностью ликвидируют в ближайшие день–два. Об этом заявил врио губернатора Павел Малков.