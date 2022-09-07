Москву украсят свыше 4,3 тыс флагов и декоративных конструкций в честь Дня города

Более 4 000 флагов украсят Москву ко Дню города. В данный момент столицу оформляют к празднику.

Флаги и декоративные конструкции украсят главные мосты, ключевые магистрали, площади возле вокзалов и общественные пространства. 7 сентября самую масштабную композицию из флагов установили на Поклонной горе.

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