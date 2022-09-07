На месте бывшей промзоны "Северянин" появятся офисы, рестораны, магазины и паркинг. Реорганизуют участок площадью более 15 гектаров. Инвестиции в развитие территории составят почти 36 миллиардов рублей, а в бюджет столицы ежегодно будет поступать почти два миллиарда.

Будет создано пять тысяч рабочих мест. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.