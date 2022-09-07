Более 420 мероприятий запланировали на площадках Москвы ко Дню города

Более 420 мероприятий запланировано на культурных площадках Москвы ко Дню города. Основная часть программы будет посвящена истории столицы, достопримечательностям и людям, которые здесь жили и работали. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Москвичей ждут выставки, экскурсии, викторины, концерты – они пройдут во всех районах города. Будут развлечения и для семей с детьми. А любителям кино покажут картины, которые снимали в столице. Отдельная программа пройдет и в библиотеках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.