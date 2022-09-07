Благоустройство детских садов завершили в районе Чертаново Северное

В районе Чертаново Северное завершили благоустройство детских садов на Сумской улице и Сумском проезде. Они относятся к школе № 851.

Там обновили прежние и сделали новые игровые зоны с современным оборудованием и беседками. На заборах появились защитные поликарбонатные листы. Также обновили пешеходные дорожки и сделали спортивные площадки.

В садиках организовали территорию для обучения малышей правилам дорожного движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.