В столице завершается благоустройство более 2,5 тысячи дворов

В Москве завершают благоустройство дворов. Об этом рассказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков. В этом году в программы включили более 2,5 тысячи территорий.

В данный момент работы находятся на финальной стадии и все планируют закончить в сентябре. Проекты были разработаны с учетом пожеланий жителей. Самые частые просьбы от москвичей – добавить зелени, сделать дополнительное освещение, оборудовать детские и спортивные площадки.

В итоге во дворах заменили асфальт, сделали удобные парковки, поставили скамейки, качели и беседки, обновили площадки для детей и занятий спортом. Также установили фонари и уличные торшеры с энергосберегающими лампами, обустроили газоны и клумбы. Чуть позже высадят деревья и кустарники. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.