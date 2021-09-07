Медведей на карусели заметили в Северном Бутове

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Что вообще происходит". В ней телезрители показывают, что их удивило за последнее время.

Москвичи заметили медведей на карусели. Кадры сняли в Северном Бутове. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.