Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали реконструкцию кинотеатра "София". Работы уже завершены, сейчас готовятся к открытию здания. Его практически перестроили, оно было в очень изношенном состоянии. Специалисты добавили этажи и подземную парковку.

В "Софии" теперь 10 кинозалов, также есть летний на крыше. После или перед киносеансом можно будет сходить в ресторан, пройтись по магазинам или заглянуть в развлекательно-образовательный центр. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.