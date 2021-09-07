В РЖД рассказали о работах в районе Комсомольской площади

Сергей Собянин осмотрел выполненные работы по улучшению условий дорожного движения в районе Комсомольской площади и строительство новой железнодорожной станции для поездов МЦД-2 и МЦД-4.

О проводимых работах рассказал генеральный директор – председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

"В начале 23 года здесь проект будет запущен. Здесь будут новые станции, безбарьерная среда. Все самое новое, все требования, которые выставляет наша столица, будут применены", – сообщил Белозеров.

Он отметил, что после окончания стройки в три раза вырастет объем движения, а шум снизится в два раза за счет новых технологий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.