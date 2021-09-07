Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Отрадное зрелище". В ней телезрителям показывают, где что строится, как меняется город, и рассказывают, когда можно будет увидеть окончательные результаты больших проектов.

Москвичам показали Павелецкую площадь. Там готовят к открытию подземный торговый центр. А вот наверху будет огромный ландшафтный парк, площадью в три гектара. Благоустройство уже на стадии завершения. Центральную площадь украсит фонтан, также появятся амфитеатр, прогулочные зоны со скамейками, качели, веранды. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.