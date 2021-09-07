Москву украшают ко Дню города

Москва готовится ко Дню города. Как рассказал Сергей Собянин, праздник из-за коронавируса пройдет в скромном формате – каких-то больших концертов не будет, но столицу украсят.

На улицах уже устанавливают световые инсталляции, цветочные арки и другие декоративные элементы, на фоне которых можно будет сделать эффектные селфи.

Также обещают праздничную подсветку. Для москвичей подготовили ролики, посвященные городу, – видео появятся на билбордах и фасадах домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.