Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Пешеходный переход под путями МЦД-2 открыли между станциями Щербинка и Остафьево, сообщил Сергей Собянин. Теперь тысячи местных жителей ежедневно смогут безопасно перемещаться между населенными пунктами. Сделаны удобные входы и выходы на улице Новостроевской и улице Железнодорожной.

"Блок начальной школы в Очаково-Матвеевском площадью 7,6 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 300 мест. В трехэтажном здании с лифтом обустроят современные учебные пространства для учеников 1–4-х классов. Оборудуют кабинеты с рабочими местами для преподавателей, медиатеку, пищеблок, обеденный и спортивный залы, а также зал для проведения мероприятий. В настоящее время на объекте возводят монолитные конструкции подземной части", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Гости фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" могут попробовать себя в роли градостроителей. Ежедневно для всех желающих будет работать творческая мастерская по строительству большого картонного города.