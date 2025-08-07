Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 августа, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новая площадка фестиваля "Театральный бульвар" открылась во дворе театра "Современник"

Пассажир московского метро решил сэкономить время на эскалаторе и разбил плафон

"Атмосфера": облачная погода и дождь ожидаются в Москве 7 августа

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности

В Тушине водитель Infiniti протаранил пять машин

"Улицы московские": Николоямская

Организатор рассказал об экспонатах на площадке форума "Территория будущего. Москва 2030"

"Моя Москва": Олег Каменщиков. Часть 2

Москвичей приглашают на тренировки с инструкторами в рамках проекта "ГТО в парках"

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Пешеходный переход под путями МЦД-2 открыли между станциями Щербинка и Остафьево, сообщил Сергей Собянин. Теперь тысячи местных жителей ежедневно смогут безопасно перемещаться между населенными пунктами. Сделаны удобные входы и выходы на улице Новостроевской и улице Железнодорожной.

"Блок начальной школы в Очаково-Матвеевском площадью 7,6 тысячи квадратных метров будет рассчитан на 300 мест. В трехэтажном здании с лифтом обустроят современные учебные пространства для учеников 1–4-х классов. Оборудуют кабинеты с рабочими местами для преподавателей, медиатеку, пищеблок, обеденный и спортивный залы, а также зал для проведения мероприятий. В настоящее время на объекте возводят монолитные конструкции подземной части", – рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Гости фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" могут попробовать себя в роли градостроителей. Ежедневно для всех желающих будет работать творческая мастерская по строительству большого картонного города.

Читайте также
Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городтранспортобразованиестроительствофестиваливидео

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика