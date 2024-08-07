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07 августа, 23:45

Город

Как устроены площадки масштабного форума-фестиваля "Москва 2030"

Как устроены площадки масштабного форума-фестиваля "Москва 2030"

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Площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" освещают различные направления развития столицы. Например, в Гостином Дворе большая часть экспозиций посвящена медицине. Там можно попробовать сделать УЗИ или провести хирургическую операцию на манекене.

А в ЦВЗ "Манеж" рассказывают о московском транспорте. На этой площадке любой желающий может попробовать себя в роли машиниста поезда "Москва-2024".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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