Как устроены площадки масштабного форума-фестиваля "Москва 2030"

Площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" освещают различные направления развития столицы. Например, в Гостином Дворе большая часть экспозиций посвящена медицине. Там можно попробовать сделать УЗИ или провести хирургическую операцию на манекене.

А в ЦВЗ "Манеж" рассказывают о московском транспорте. На этой площадке любой желающий может попробовать себя в роли машиниста поезда "Москва-2024".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

