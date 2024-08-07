Столичный комплекс горхозяйства призвал москвичей быть внимательнее в непогоду

Из-за обильных дождей, которые накрыли Москву 7 августа, комплекс городского хозяйства призвал жителей быть предельно внимательными.

Также в ведомстве отметили, что коммунальщики оперативно реагируют на все поступающие заявки. Бригады Мосводостока открывают водоприемные решетки для беспрепятственного пропуска воды и при необходимости используют откачивающую технику.

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