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07 августа, 21:00

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Фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год

Фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год

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Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесли на следующий год. Об этом официально сообщили организаторы. Выступления оркестров должны были пройти с 26 августа по 3 сентября. На Красной площади в Москве планировали пройти военные оркестры из Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Мексики, Таиланда, Турции и ЮАР.

Следственный комитет начал проверку после отравления шести человек в отеле "Яхонты Истра". По предварительным данным, нескольких гостей в итоге пришлось отправить в больницу. Сотрудники Роспотребнадзора сейчас выясняют, чем именно там кормили людей.

Более двух с половиной тысяч предприятий столицы получили помощь от города. С начала года власти выделили свыше 19 миллиардов рублей на развитие малого и среднего бизнеса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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