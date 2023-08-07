Москвичам рассказали, что можно увидеть в Гостином Дворе в рамках МУФ-2023

В столице проходит Московский урбанистический форум. Организаторы подготовили для каждой площадки интерактивные зоны, объединенные отдельной тематикой.

Отмечается, что основная тематика площадки в Гостином Дворе – социальная сфера и здравоохранение. Одна из важных задач площадки – призвать посетителей задуматься о здоровье.

Например, там подготовили интерактивные стенды о здоровье. Кроме того, посетители могут пройти тест на биологический возраст, а также узнать свой тип старения и использовать на себе симулятор старости.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.