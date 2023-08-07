Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары в Москве

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме – экстремальная жара в Москве продолжается. Температура 7 августа может подняться выше 30 градусов.

Коммунальщики поливают дороги, сотрудники оперативных служб следят за тем, чтобы все системы жизнеобеспечения города работали бесперебойно. Пассажирам в транспорте раздают воду, чтобы избежать перегрева.

Подробнее о ситуации в Москве – в эфире телеканала Москва 24.