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12:45

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Симулятор старости представили в Гостином Дворе в рамках МУФ-2023

Симулятор старости представили в Гостином Дворе в рамках МУФ-2023

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Интерактивные стенды о здоровье подготовили в Гостином дворе в рамках МУФ-2023

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В столице проходит Московский урбанистический форум. Организаторы подготовили для каждой площадки особенные интерактивные зоны, объединенные отдельной тематикой. Например, интерактивные стенды о здоровье подготовили в Гостином Дворе. Кроме того, посетители могут пройти тест на биологический возраст, а также узнать свой тип старения и использовать на себе симулятор старости.

Отмечается, что основная тематика площадки в Гостином Дворе – социальная сфера и здравоохранение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Московский урбанистический форум – 2023
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