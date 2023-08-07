Новые выделенные полосы для городского транспорта появятся в Москве с 26 августа

Еще семь выделенных полос для городского транспорта появятся в Москве с 26 августа. Так, новая разметка будет на участке от Каланчевской улицы до проспекта Академика Сахарова.

Также новую выделенную полосу организуют и на Можайском шоссе, от улицы Толбухина до пересечения с МКАД. Ее длина составит почти полтора километра, и жители Одинцовского округа смогут проезжать этот участок за несколько минут.

Разметка появится также на улице Дмитрия Ульянова, причем в обе стороны – перед выездом на Ленинский и Севастопольский проспекты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.