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Благоустройство Воробьевской набережной завершится в августе

Благоустройство Воробьевской набережной завершится в августе

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Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Москва рулит". В ней зрителям рассказывают о главных событиях и открытиях в городе, которые меняют уровень комфорта столичной жизни.

Меньше месяца осталось до окончания благоустройства Воробьевской набережной. Это одно из самых любимых мест отдыха москвичей. Теперь там появится безопасная беговая дорожка, а пешеходные маршруты станут длиннее.

Помимо пешеходных зон, благоустройство предусматривает создание еще одной смотровой площадки – на крыше причала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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