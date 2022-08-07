Площадки фестиваля "Московское варенье" завершают свою работу

7 августа – последний день фестиваля "Московское варенье". Открыты все 23 площадки. Там горожанам предложат свыше 300 сортов варенья и джема: из одуванчиков, перца чили, розы и лаванды.

На Тверском бульваре, тем временем, проходит фешн-ярмарка. Свои коллекции привезли 70 региональных брендов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.