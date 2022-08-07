В Фили-Давыдково продолжается благоустройство по программе "Мой район"

В Фили-Давыдково продолжается благоустройство. Работы ведутся на пешеходном маршруте от детской поликлиники № 130 до станции метро "Пионерская" и прилегающих к нему территориях.

В районе появятся современные детские и спортивные площадки, лавочки с фонарями, обновленные пешеходные дорожки. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.