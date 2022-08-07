Дорожные работы на Бульварном кольце завершились. Здесь обновили асфальт, убрали колейность. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Всего были отремонтированы больше 160 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Работали в основном ночью, но движение все равно пришлось частично перекрывать. Сейчас на новый асфальт наносят разметку, и уже скоро можно будет ехать здесь в прежнем режиме. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.