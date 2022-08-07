На месте комплекса "Горбушкин двор" появится дом по программе реновации

Судьба знаменитой "Горбушки" определена. Вместо торгового центра там будет дом на 250 квартир. Строительство пройдет в рамках программы реновации.

Комплекс находится в стадии проектирования. Планируется, что первые жильцы смогут заселиться туда в 2025 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.