27 авторских садов и композиций представили на фестивале "Цветочный джем"

В Москве продолжается фестиваль "Цветочный джем: тропическое лето". В рамках мероприятия создали 27 авторских садов и композиций, 15 цветочных арт-объектов.

В их числе висячие сады, многометровые зелёные стены, цветочные арки и галереи. И даже целые тропические острова. Не обошли флористы вниманием и традиционные для России образы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.