Москвичам рассказали о бассейне в "Сокольниках"

К открытому бассейну в "Сокольниках" очередь выстраивается с самого утра, чтобы получить свой лежак и немного прохлады.

У бассейна почти нет свободных мест, несмотря на достаточно высокие цены. Детский билет в пляжную зону отдыха в "Сокольниках" стоит до полутора тысяч рублей, взрослый до двух с половиной. Вип-билеты дают право на проход без очереди. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.