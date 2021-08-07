Точки продаж арбузов и дынь открылись в Москве

Бахчевые развалы открылись в Москве. И почувствовать лето на вкус можно будет не только в августе. Арбузы и дыни будут продавать вплоть до 1 октября.

Сколько стоят бахчевые и как выбрать самые спелые – в эфире телеканала Москва 24.

