07 июля, 22:15Город
Выставочный комплекс Национального центра "Россия" появится в Москве
В Москве приступили к созданию выставочного комплекса Национального центра "Россия". Он появится на территории "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Это будет постоянная экспозиция выставки-форума "Россия", которая прошла на ВДНХ.
На территории центра появится парк, а внутри здания – выставочные площади и концертный зал на 3,5 тысячи человек. Там также откроют конгресс-центр для мероприятий и молодежный креативный кластер.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.