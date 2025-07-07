Выставочный комплекс Национального центра "Россия" появится в Москве

В Москве приступили к созданию выставочного комплекса Национального центра "Россия". Он появится на территории "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной. Это будет постоянная экспозиция выставки-форума "Россия", которая прошла на ВДНХ.

На территории центра появится парк, а внутри здания – выставочные площади и концертный зал на 3,5 тысячи человек. Там также откроют конгресс-центр для мероприятий и молодежный креативный кластер.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.