Новое кафе открылось на площадке "Московских сезонов" в Раменках

В столице открылось современное кафе на площадке "Московских сезонов". Новый проект заработал в Раменках, его автор – известный ресторатор Антон Пинский.

В меню представлены блюда ресторанного уровня по единой цене. Гости могут попробовать как классику русской кухни, так и современные европейские и азиатские блюда: от борща и ухи до том-яма, суши и пиццы с креветками и манго.

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