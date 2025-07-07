Около 3,5 тыс москвичей получили квартиры в новостройках в Троицком округе

Около 3,5 тысячи москвичей получили квартиры в новостройках в Троицком административном округе. Переселение из старого жилья началось еще в июле 2020 года.

Новые многоэтажки возвели с учетом критериев безбарьерной среды, а во дворах обустроили детские площадки и оборудовали зоны тихого отдыха.

Всего в округе планируют переселить в новостройки около 10 тысяч человек из 104 старых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

