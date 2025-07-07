07 июля, 07:45Город
Около 3,5 тыс москвичей получили квартиры в новостройках в Троицком округе
Около 3,5 тысячи москвичей получили квартиры в новостройках в Троицком административном округе. Переселение из старого жилья началось еще в июле 2020 года.
Новые многоэтажки возвели с учетом критериев безбарьерной среды, а во дворах обустроили детские площадки и оборудовали зоны тихого отдыха.
Всего в округе планируют переселить в новостройки около 10 тысяч человек из 104 старых домов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.