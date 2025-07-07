Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 7 июля

Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 7 июля на Манежной площади проходит фестиваль "Индия в Москве".

Там можно узнать больше о достопримечательностях этой страны, ее культуре, увидеть национальные танцы и представления, а также попробовать местную еду.

Вместе с тем все желающие могут посетить экскурсию по парку-усадьбе "Троицкое". На прогулке гости смрогут узнать интересные факты о городе, а также об истории самой усадьбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

