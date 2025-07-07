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07 июля, 07:45

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Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 7 июля

Горожанам представили программу проекта "Лето в Москве" на 7 июля

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Проект "Лето в Москве" каждый день приглашает на новые мероприятия. Например, 7 июля на Манежной площади проходит фестиваль "Индия в Москве".

Там можно узнать больше о достопримечательностях этой страны, ее культуре, увидеть национальные танцы и представления, а также попробовать местную еду.

Вместе с тем все желающие могут посетить экскурсию по парку-усадьбе "Троицкое". На прогулке гости смрогут узнать интересные факты о городе, а также об истории самой усадьбы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоДарья Ермакова

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