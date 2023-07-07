В Москве 8 июля перекроют движение вблизи улицы Косыгина

В Москве 8 июля с 07:30 и до 12:00 будет закрыто движение вблизи улицы Косыгина. Это связано с проведением велогонки "Столица", сообщили в Дептрансе.

Изменения в движении коснутся также участков Университетской площади, Мичуринского и Университетского проспектов, Воробьевского шоссе, Бережковской набережной, Мосфильмовской и Менделеевской улиц. А парковка там будет запрещена уже с 00:00. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.