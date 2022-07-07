Трассу-связку "Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево" достроят в 2023 году

Трассу-связку Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево планируют достроить в следующем году. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

По его словам, сейчас готовность дорожного покрытия составляет более 60-ти процентов. Автомобильную дорогу начали строить в 2019-м. Эта дорога протяженностью почти 12 километров. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.