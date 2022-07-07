Непогода пришла в Москву – ливень, град и гроза. Городские службы перешли на усиленный режим работы, а МЧС выпустило экстренное предупреждение о шквальном ветре до 23 м/с.

На Новорижском шоссе ливень и град не дали посетителям выйти из ТЦ "Рига Молл". Даже видимость упала из-за обильных осадков. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.