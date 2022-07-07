В Москве усилили контроль за пожарной безопасностью из-за жары

В столице усилили контроль пожарной безопасности. В первую очередь это касается Троицкого и Новомосковского округов, где много лесного массива. Об этом сообщил заммэра города Петр Бирюков.

Спасатели ежедневно патрулируют парки, охраняемые территории, а также ищут поджигателей мусора и сухой травы. Особое внимание уделяют профилактической работе с населением. Главная причина природных пожаров – неосторожное обращение с огнем.

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