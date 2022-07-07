Столичных предпринимателей пригласили присоединиться к бизнес-миссиям в нескольких странах

Московских предпринимателей приглашают присоединиться к бизнес-миссиям в Белоруссии, Арабских Эмиратах и Египте. На этот года запланировано пять таких миссий в странах СНГ, Персидского залива и Северной Африки. Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Бизнесмены смогут представить свои товары и услуги зарубежным заказчикам. Приглашаются к участию IT-компании, производители пищевой продукции, косметики, электроники, а также строительные и химические предприятия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.